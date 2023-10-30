Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча ЦСКА – «Краснодар» (1:0) в тринадцатом туре РПЛ.

- Если проанализировать три последних матча «Краснодара» в чемпионате, то «Ростову» проигрывали – получилось выиграть, «Балтике» проигрывали – удалось свести вничью, но против ЦСКА, к сожалению, не смогли избежать поражения. Видимо, действительно есть у «Краснодара» небольшой спад в игре, – сказал Селин.

- Зато пропустил теперь «Краснодар» один мяч, а не два.

- Это, знаете ли, слабое утешение. Честно говоря, мне кажется, ничья с ЦСКА была бы более закономерным результатом. Потому что подходы и моменты у «Краснодара» имелись хорошие, но не удалось их реализовать. В этом большая заслуга Акинфеева, который грамотно выбирал позиции и выручил «армейцев» в ряде эпизодов.

- «Краснодар» играл с позиции силы?

- По-моему, первый тайм остался немножко за ЦСКА. А во втором тайме уже «Краснодар» доминировал и пытался через свою игру нащупать слабые места и бреши в защите «армейцев». Он контролировал мяч, разыгрывал, имел подходы к чужим воротам. Но просто не хватило просто забитого мяча, как говорится.

- Насколько велик у «Краснодара» риск потерять первое место?

- Риск есть, потому что впереди два очень важных матча. С «Крыльями Советов» дома и с «Зенитом» на выезде. Отрыв всего два очка. Даже если получится обыграть «Крылья», в случае поражения от «Зенита» «Краснодар» поменяется с ним местами. Но не будем загадывать наперёд, всё решится на поле.

- «Краснодар» выстоит психологически?

- Когда я смотрел игру с ЦСКА, меня как раз посетила такая мысль, что многое зависит от психологии. Перед «Краснодаром» забрезжили перспективы чемпионства, но у него нет соответствующего опыта. Когда ты все время претендуешь на золото, тебе проще за счёт опыта перебороть неудачный отрезок, убрать негатив и двигаться дальше. Только через работу, прогресс в игре и победы можно снова обрести уверенность. Теперь у «Краснодара» кубковый матч со «Спартаком» на выезде – тоже будет очень непросто. С другой стороны, как иначе будет закаляться чемпионский дух? Такие матчи показывают, готова ли команда реально к чемпионству.