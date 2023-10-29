Файзуллаев и Чалов организовали гол в ворота «Краснодара»

В центральном матче 13-го тура Премьер-лиги ЦСКА играет против лидирующего «Краснодара». В самом конце первого тайма у столичной команды прошла голевая атака. Аббосбек Файзуллаев с левого фланга резко пробросил мяч себе на ход в центр и прострелил в штрафную, где Фёдор Чалов первым касанием убрал игровой снаряд от защитника, а вторым - расстрелял ворота гостей метров с семи, пробив в дальний верхний угол.

Счет стал 1:0 в пользу ЦСКА, который с 21 очком выходит на четвертое место. «Быки» остаются в лидерах с запасом от второго места в два балла. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.