​Чанов: «Акинфеев своей игрой доказывает, что остаётся сильнейшим»

Экс-вратарь сборной СССР Вячеслав Чанов пояснил, почему ветеран ЦСКА Игорь Акинфеев остается главным голкипером в клубе и стране, несмотря на очень преклонный по футбольным меркам возраст.

По словам Чанова, все дело в игре - несмотря на годы, Акинфеев делом доказывает свое превосходство, тем более, что футбольный век голкипера, как известно, чуть дольше, чем у полевых игроков.

- Акинфеев игрой доказывает всем сомневающимся, что остаётся сильнейшим. Я тоже долго играл. До 36 лет в СССР, а потом ещё в Германии. И тоже слышал в свой адрес «Когда ты уйдёшь?». Можно уйти, но сильнее-то никого нет, - цитирует слова Чанова Vprognoze.ru.