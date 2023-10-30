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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олусегун: «Лидерство на «Краснодар» никак не давит» эксклюзив

30 Октября 2023 • 12:25 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Краснодар

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о первом в поражении в чемпионате в матче 13-го тура РПЛ от ЦСКА.

- У «Краснодара» прервалась серия без поражений в этом сезоне. Психологически она давила на команду?

- «Краснодар» всегда хочет выигрывать, и мы верим в нашу победу. В матче с ЦСКА мы, к сожалению, уступили. Нам просто не повезло. Серия без побед прервалась. Нам надо работать над улучшением своей игры, чтобы такое больше не повторялось.

- «Краснодар» не выглядел хуже ЦСКА по игре. Почему не смогли зацепить хотя бы ничью? Тем более, были хорошие моменты, штанга в конце игры.

- Действительно игра была равная. Обе команды показали себя хорошо. Но ЦСКА забил мяч. Ему повезло, а нам наоборот. Но мы будем продолжать играть на победу в следующих матчах.

- Бремя лидерства тяжело нести? Для вашей команды это достаточно непривычно.

- Да нет. Когда мы выходим на поле, стараемся показать свою лучшую игру. Никогда не держим в голове, что мы находимся на первой строчке в таблице. Просто выходим играть на победу, потом идет следующий матч, в котором нам надо взять три очка и так далее. Поэтому никакого давления нет.

- Отставание «Зенита» сократилось до двух очков. Есть уверенность, что до зимнего перерыва «Краснодар» удержит первую строчку?

- Я думаю, мы сможем это сделать. До зимней паузы еще будет пять туров, и я надеюсь, что у нас получится сохранить первое место.

- Вам еще предстоит до зимы сыграть и с «Зенитом», и с «Крыльями Советов». Можно сказать, что именно эти встречи с прямыми конкурентами будут решающими на данном отрезке?

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- Наш план в том, чтобы сохранить первое место до перерыва, но никто не может сказать, что будет завтра. Я могу только надеяться, что нам удастся это сделать. Но на самом деле мы не забегаем так далеко вперед. У нас есть следующий матч, тренировки, и мы идем к своей цели шаг за шагом.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Олакунле Олусегун

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