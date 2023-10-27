Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Краснодар».

- Вас удивит, если ЦСКА снова сыграет вничью, на этот раз с «Краснодаром», который в прошлом туре потерял очки?

- Не удивит. А что тут такого? «Краснодар» является лидером чемпионата, но у ЦСКА на своем поле будет запредельный настрой, чтобы доказать, что команда находится не на своем месте в таблице. Я бы поставил в этом матче на ничью.

- Почему не верите в «Краснодар»? Бремя лидерства давит на команду, которая начала терять очки?

- Это тоже. И вообще, сейчас все команды уже по-другому настраиваются на южан. А ЦСКА – сильная команда. В прошлом сезоне «армейцы» выиграли Кубок и в чемпионате были выше «Краснодара». Им есть что доказывать.

- Но у ЦСКА сейчас большие кадровые проблемы. Это не смущает?

- Разберутся. Думаю, Федотов найдет, кого поставить.

Елена Григорьевская