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Тарханов: «Не вижу ресурсов, за счёт которых ЦСКА может претендовать на чемпионство»

23 Октября 2023 • 16:53 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
29.10 19:30

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне.

Напомним, после 12 туров РПЛ «армейцы» занимают седьмое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на 10 очков.

«Конечно, ЦСКА — короли концовок чемпионатов, но уже сейчас отставание огромное. Не вижу ресурсов, за счёт которых клуб может претендовать на чемпионство. Может, зимой будет усиление и тогда посмотрим», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

Отметим, что прошлый розыгрыш чемпионата России ЦСКА завершил вторым. Последнее же своё чемпионство «красно-синие» выигрывали в 2016 году.  

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ЦСКА Москва Александр Тарханов
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