​Агент рассказал о состоянии хавбека ЦСКА Глебова

Агент Антон Железняков, который работает с полузащитником ЦСКА Кириллом Глебовым, высказался о состоянии игрока. 17-летний Глебов травмировался во время недавнего турне молодёжной сборной России в Бразилии.

«Травма ему чуть мешает играть. Сейчас он не тренируется в общей группе, после перерыва на сборные он будет готов», - цитирует Железнякова Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Кирилл Глебов провёл за основную команду ЦСКА семь матчей. Результативными действиями футболист не отмечался.

В воскресенье ЦСКА обыграл на своём поле «Краснодар» со счётом 1:0. Команда Владимира Федотова сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.