Федотов: Мухин пока не отправился в Германию на операцию, он ждёт получения визы

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о ситуации с полузащитником Максимом Мухиным, который порвал переднюю крестообразную связку в матче против «Рубина».

Специалист отметил, что футболист пока не отправился в Германию, так как есть проблемы при получении визы.

«Любая потеря — очень неприятно. Травма отбрасывает футболиста на большое время — как показывает практика, больше полгода», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

В текущем сезоне 21-летний футболист принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.