«Краснодар» огласил стартовый состав на матч против ЦСКА

«Краснодар» огласил стартовый состав на центральный матч 13-го тура Российской премьер-лиги против московского ЦСКА. Полузащитник Никита Кривцов остался на скамейке запасных.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кади, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Штепа, Петров, Эктов, Ахметов, Арутюнян, Кривцов, Баньяц, Кевин Пина, Дэвид.

Свисток о начале поединка, который пройдёт на «ВЭБ Арене», прозвучит в 19:30 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте LiveResult.ru.