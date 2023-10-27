​Алдонин: «ЦСКА может прервать серию «Краснодара»

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице российского чемпионата накануне тринадцатого тура. Главным поединком тринадцатого тура РПЛ станет встреча кубанского клуба с московским ЦСКА. Пока что подопечные Владимира Ивича не проигрывали в нынешнем сезоне, но бывший игрок ЦСКА и российской сборной Евгений Алдонин допускает, что эта серия прервется.

- Краснодарская команда не выглядит непобедимой. Допускаю, что ЦСКА при своих трибунах может прервать серию «Краснодара» без поражений. Потому что любая серия когда-нибудь заканчивается, даже самая победная, - цитирует слова Алдонина Betonmobile.ru.