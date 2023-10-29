Заболотный: «Если бы забили второй, было бы немного полегче, но мы немного усугубили себе концовку»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Что стало ключевым в сегодняшнем матче и этом результате?

- Командная работа, сплоченный дух, болельщики, естественно, нас хорошо поддерживали. Я думаю, что «Краснодар» - достойный соперник, который не зря занимает первое место. И мы очень хорошо на своем поле ему противостояли. Я думаю, что если бы мы забили второй, было бы немного полегче. Но мы немного усугубили себе концовку, как всегда, но, слава богу, что довели дело до конца.

- По концовке понятно. У вас короткая скамейка, и против сильного соперника где-то чуть-чуть не хватает физически. Поправьте, если я не прав.

- Вы эксперт.

- Вы проделали реально большой объем работы. Это не все понимают, но это так.

- Да, это мой конек. Работа на команду - для меня это важный аспект, но в этом сезоне мы набираем хороший ход. Нет поражений. Да, есть ничьи, но вот эта победа толкнет нас вперед. Дай бог, чтобы в следующих турах у нас уже был хороший ход.