Бышовец: У «Краснодара» больше шансов на победу в матче с ЦСКА

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился комментарием о предстоящем матче между ЦСКА и «Краснодаром» в 13-м туре чемпионата России.

«Для ЦСКА этот матч определяющий. «Краснодар» подойдет в оптимальном составе и будет хорошо подготовлен. Шансы на победу над ЦСКА у «Краснодара» достаточно весомые», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

По мнению эксперта, у «быков» очень сбалансированный состав, и по качеству игры они превосходят «армейцев».

Встреча ЦСКА и «Краснодара» состоится сегодня, 29 октября. Матч должен стартовать в 19:30 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.