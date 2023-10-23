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​Булыкин: «Краснодар» иногда просто отскакивает» эксклюзив

23 Октября 2023 • 17:00 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
29.10 19:30

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

После двенадцати туров именно «Краснодар» располагается на вершине турнирной таблицы. Команда Владимира Ивича ещё не проигрывала, добившись восьми побед при четырёх ничьих.

«Краснодар» сейчас хорошо идёт на кураже, иногда просто отскакивает. Пока есть кураж, есть результат. Думаю, скоро всё поменяется, и «быкам» будет сложно удержаться на первой строчке», - сказал Булыкин.

Следующий матч «Краснодар» проведёт 29 октября – против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Булыкин
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