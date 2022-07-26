Бистрович попрощался с ЦСКА, выразив надежду увидеться вновь

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович перебрался в состав «Лечче», следующий сезон он проведет в составе итальянского клуба, который вернулся в Серию А. Соглашение об аренде заключено на один год, но у «Лечче» будет право выкупа. Прощаясь с армейским клубом, Бистович выразил надежду увидеться вновь.

- Спасибо за всё, ЦСКА. Надеюсь, что увидимся опять, - написал футболист.

Свои слова он подписал аббревиатурой ЦВБП, она означает, «ЦСКА всегда будет первым».

В первом туре итальянского чемпионата Серии А «Лечче» примет дома миланский «Интер», эта встреча состоится 13 августа.