Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бистрович попрощался с ЦСКА, выразив надежду увидеться вновь

26 Июля 2022 • 22:44 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
9.00 4.90 1.35
13.08 21:45

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович перебрался в состав «Лечче», следующий сезон он проведет в составе итальянского клуба, который вернулся в Серию А. Соглашение об аренде заключено на один год, но у «Лечче» будет право выкупа. Прощаясь с армейским клубом, Бистович выразил надежду увидеться вновь.

- Спасибо за всё, ЦСКА. Надеюсь, что увидимся опять, - написал футболист.

Свои слова он подписал аббревиатурой ЦВБП, она означает, «ЦСКА всегда будет первым».

В первом туре итальянского чемпионата Серии А «Лечче» примет дома миланский «Интер», эта встреча состоится 13 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лечче Кристиян Бистрович Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
26 Июля
23:40 · Россия. Первая лига
Бывший футболист «Рубина» рассказал, кого считает лучшим тренером в своей карьере
22:44 · Россия. Премьер-лига
Бистрович попрощался с ЦСКА, выразив надежду увидеться вновь
19:55 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «Спартак» напоминает скандальное ток-шоу для домохозяек»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили рассказал о своих эмоциях после гола «Ростову»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Похоже, весь трансферный бюджет «Спартака» ушёл на подарки Зареме»
19:13 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» прокомментировали травму Джикии
18:56 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили отреагировал на возможный переход Глушакова в «Спартак»
18:43 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» в ближайших матчах может сыграть без Джикии
18:24 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов прокомментировал возможный переход Баринова в «Валенсию»
18:17 · Россия. Премьер-лига
​Федун прокомментировал информацию о своём уходе из управления «Спартаком»
17:51 · Россия. Премьер-лига
​Суперкубок России принёс рекордный заработок
17:44 · Россия. Премьер-лига
Гацкан поделился советом для Черникова
17:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Кучаева рассказал о состоянии здоровья игрока
17:22 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Фернандес прокомментировал свой переход
17:14 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» заявили о готовности отпустить Лантратова при одном условии
Все новости
Рекомендуем