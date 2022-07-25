Бастони: «Я всегда хотел остаться в «Интере»

Защитник «Интера» Алессандро Бастони высказался о своём будущем.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему итальянцу проявляют «Челси» и «Тоттенхэм».

«Я всегда хотел остаться в «Интере». У меня прекрасные отношения с партнёрами по команде, клубом, я люблю Милан, не вижу причин уходить», — цитирует Бастони La Gazzetta dello Sport.

Также Бастони выразил надежду на то, что за «Интер» также продолжит выступать словацкий защитник Милан Шкриньяр, которого связывают с переходом в «ПСЖ».

Действующий контракт Бастони с миланским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «нерадзурри» 44 матча, отметившись одним забитым голом и тремя результативными передачами.