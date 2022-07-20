Наставник сборной Бельгии: «Счастлив видеть снова улыбающегося Лукаку»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку вернулся в миланский «Интер», в связи с чем испытывает большой оптимизм. На большее от него теперь надеется и Роберто Мартинес, наставник бельгийской сборной. Он рад тому, что на лицо Ромелу вернулась улыбка.

- Я рад, когда вижу улыбающихся игроков. Лукаку вернулся в «Интер» и снова улыбается. Это отличный сигнал для нас. Иногда футболисты делают ошибки, случай с «Челси» был именно таким. Теперь все позади, - цитирует Мартинеса ITASportPress.

Чемпионат Италии в Серии А стартует 13 августа, в первом туре миланский «Интер» сыграет в гостях с «Лечче».