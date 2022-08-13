Симоне Индзаги: «Мы должны начать с победы»

В Италии все готово к началу очередного сезона Серии А, вице-чемпион прошлого чемпионата миланский «Интер» сразится в первом туре с «Лечче», который вернулся в высший свет итальянского футбола после трехлетнего перерыва.

Симоне Индзаги, наставник «Интера», с уважением относится к сопернику, который будет играть при своих болельщиках, но он считает, что его команда обязана начать сезон с победы.

- Мы сыграем против вышедшей в Серию А команду, на стадионе у них будет огромная поддержка. Мы должны сыграть в своем стиле и выиграть. Это будет необычный чемпионат из-за Мундиаля. Тем, кто не отправится в Катар, будет легче, а всем остальным - сложнее, - цитирует Индзаги ITASportPress.