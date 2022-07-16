«Интер» близок к продлению контракта с Nike

Миланский «Интер» близок к продлению спонсорского соглашения с компанией Nike, истекающего в 2024 году. Nike является спонсором клуба с далекого 1998 года, когда в его составе выступал легендарный Роналдо. Новое соглашение будет заключено сроком на пять от восьми лет, уточняет La Gazzetta Dello Sport.

Сообщается, что каждый сезон рекламного контракта с техническим спонсором будет приносить в кассу «Интера» по 25 миллионов евро. Это почти в два раза более, чем по предыдущему соглашению. Это будет достойной оплатой в свете того, что у «Милана» есть спонсорский контракт с Puma, который приносит чемпиону Италии по 30 миллионов евро ежегодно.