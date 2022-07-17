Новичок «Интера»: «Полтора года назад я был ненужным юниором, а теперь играю в «Интере»

Полузащитник «Интера» Кристьян Асллани поделился восторгом от своего перехода.

20-летний албанец перебрался в стан «нерадзурри» из «Эмполи» в начале июля. В субботнем товарищеском матче против «Монако» (2:2) Асллани стал автором одного из голов своей команды.

«Всего за полтора года я прошёл путь от игрока, которому не доверяли в примавере, до перехода в «Интер», – рассказал хавбек в интервью Sportitalia. – Я продолжу отдавать все силы, чтобы мой прогресс продолжался. Очень рад каждый день тренироваться с такими футболистами, я могу очень многому у них научиться.

Каковы мои личные цели? Я подхожу к каждой игре как к отдельной истории, но у нас есть важная командная цель – выиграть Скудетто», – заявил Асллани.