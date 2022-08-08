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Чемпионат Италии. Серия А

Алексис Санчес перейдёт в «Марсель» на новой неделе

08 Августа 2022 • 01:11 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
10.00 5.40 1.30
13.08 21:45

Нападающий «Интера» Алексис Санчес готовится к переезду во Францию.

Чилиец уже согласовал с «Марселем» трудовой договор, рассчитанный на два года. Переход Санчеса будет официально завершён на новой неделе – сразу после того, как «Интер» расторгнет контракт с 33-летним игроком, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Условия расторжения также согласованы.

Алексис Санчес провёл 108 матчей за «Интер», в которых отметился 20 голами и 23 результативными пасами. Ранее сообщалось, что досрочное прекращение сотрудничества с чилийским форвардом обойдётся «нерадзурри» примерно в 4 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсель Алексис Санчес Трансферы футбола - лето 2022
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