Алексис Санчес перейдёт в «Марсель» на новой неделе

Нападающий «Интера» Алексис Санчес готовится к переезду во Францию.

Чилиец уже согласовал с «Марселем» трудовой договор, рассчитанный на два года. Переход Санчеса будет официально завершён на новой неделе – сразу после того, как «Интер» расторгнет контракт с 33-летним игроком, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Условия расторжения также согласованы.

Алексис Санчес провёл 108 матчей за «Интер», в которых отметился 20 голами и 23 результативными пасами. Ранее сообщалось, что досрочное прекращение сотрудничества с чилийским форвардом обойдётся «нерадзурри» примерно в 4 млн евро.