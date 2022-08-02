Расторжение контракта Санчеса обойдётся «Интеру» в 4,5 млн евро

«Интеру» придётся заплатить впечатляющую сумму, чтобы расстаться с Алексисом Санчесом.

Как стало известно в понедельник, руководство «нерадзурри» договорилось с чилийским нападающим о досрочном прекращении сотрудничества. По данным Tuttomercatoweb, расторжение договора обойдётся «Интеру» в 4,5 млн евро. 33-летний игрок тем временем близок к переходу в новый клуб – французский «Марсель».

За неполные два года в «Интере» Алексис Санчес провёл 108 матчей, в которых 20 раз поразил чужие ворота. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 3,5 млн евро.