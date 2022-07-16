Онана заявил, что получил благословление Это'О на переход в «Интер»

Камерунский новобранец миланского «Интера», голкипер Андре Онана, дал понять, что советовался со знаменитым Самюэлем Это'о на предмет целесообразности перехода в «Интер». Это'о выступал в составе миланского клуба и даже выигрывал в его составе Лигу чемпионов.

- Мы общались по этому поводу, Это'о сказал мне, что это нужная мне команда. Я следил за командой, когда он играл там, - цитирует Онану La Gazzetta Dello Sport.

В минувшем сезоне «Интер» занял второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата, команда уступила два очка «Милану». Новый сезон команда начнет 13 августа игрой с «Лечче».