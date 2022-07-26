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Чемпионат Италии. Серия А

Балотта считает фаворитом нового сезона Серии А миланский «Интер»

26 Июля 2022 • 00:56 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
9.00 4.90 1.35
13.08 21:45

Бывший голкипер миланского «Интера» Марко Балотта не сомневается в том, что «змеи» вернут себе чемпионский титул. В прошлом сезоне «Интер» уступил два очка «Милану», но перед этим, в 2021 году, стал чемпионом Италии. Сейчас у «Интера» и «Милана» по 19 чемпионских титулов, однако они уступают почти в два раза по этому параметру туринскому «Ювентусу».  

- Мне кажется, у «Интера» очень солидная база. Я считаю, что именно этот клуб будет задавать тон в следующем сезоне. Особенно в свете возвращения Лукаку, - цитирует бывшего кипера One Station Radio.

Чемпионат Италии начнется 13 августа, в первом туре миланский клуб сразится в гостях с «Лечче».

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Интер Милан Марко Балотта
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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