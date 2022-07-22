Маротта: «Поражение в дерби подкосило нас»

В «Интере» все еще переживают поражение в прошлом чемпионате Италии, и Джузеппе Маротта, администратор к луба, считает ,что все началось 5 февраля 2022 года - именно в этот день «Интер» вел в счете в игре с «Миланом», но пропустил два мяча за три минуты и проиграл.

- 1:2 с «Миланом» стало для нас самым тяжелым моментом сезона. После этого в семи матчах мы набрали всего лишь семь очков. Мы сдали после этого поражения, а «Милан» взошел на восходящий тренд и получил мощный импульс уверенности в своих силах, - цитирует Маротту derbyderbyderby.it.

Новый чемпионат Италии начнется 12 августа, в своем первом матче «Интер» сыграет с «Лечче».