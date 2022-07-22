Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Поражение в дерби подкосило нас»

22 Июля 2022 • 23:16 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
8.50 5.10 1.35
13.08 21:45

В «Интере» все еще переживают поражение в прошлом чемпионате Италии, и Джузеппе Маротта, администратор к луба, считает ,что все началось 5 февраля 2022 года - именно в этот день «Интер» вел в счете в игре с «Миланом», но пропустил два мяча за три минуты и проиграл.

- 1:2 с «Миланом» стало для нас самым тяжелым моментом сезона. После этого в семи матчах мы набрали всего лишь семь очков. Мы сдали после этого поражения, а «Милан» взошел на восходящий тренд и получил мощный импульс уверенности в своих силах, - цитирует Маротту derbyderbyderby.it.

Новый чемпионат Италии начнется 12 августа, в своем первом матче «Интер» сыграет с «Лечче».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Маротта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
22 Июля
23:57 · Италия. Серия Б
«Дженоа» приобрёл игрока турецкой сборной
23:56 · Италия. Серия А
Первый тренер Кокорина рассказал, какой совет давал родителям игрока 1
23:48 · Италия. Серия А
Доннарумма: «Ибрагимович – сумасшедший»
23:38 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги поставил цель для Лукаку – 30 голов в сезоне
23:37 · Италия. Серия А
Ремзи запросил у «Ювентуса» внушительную сумму за расторжение контракта
23:20 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» интересуется у «Наполи» стоимостью Зелиньски
23:16 · Италия. Серия А
Маротта: «Поражение в дерби подкосило нас»
23:00 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» надеется приобрести Лофтуса-Чика
22:20 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Брайтона» может продолжить карьеру в Серии А
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» согласовал один из самых дорогих трансферов в своей истории
22:01 · Италия. Серия А
«Милан» представил гостевые футболки на сезон 2022/2023, вдохновленные славными 80-ми годами
21:23 · Италия. Серия А
Жоао Педро стал игроком «Фенербахче»
20:35 · Англия. Премьер-лига
«Милан» планирует начать переговоры по Танги Ндомбеле
20:07 · Италия. Серия А
«Фиорентина» объявила о переходе Додо из «Шахтёра»
19:59 · Италия. Серия А
​Лукаку посадили на диету 4
Все новости
Рекомендуем