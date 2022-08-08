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«Боруссия» Дортмунд уже точно не подпишет Джеко

08 Августа 2022 • 12:11 Комментировать
Фрайбург
...
Боруссия Д
3.05 3.65 2.20
12.08 21:30
Дортмундская «Боруссия» окончательно отказалась от услуг нападающего миланского «Интера» Эдина Джеко. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шмели» уже переключили внимание на Антони Модеста, который достиг с клубом соглашения о трансфере.

Напомним, что после того, как у Себастьяна Алле был диагностирован рак яичек, «Боруссия» Дортмунд начала поиски нового нападающего. Нидерландец в скором времени должен пройти курс химиотерапии, поэтому его возвращение на поле займёт ещё долго времени.

Джеко в прошлом сезоне отметился 13 голами и 5 ассистами за миланский «Интер» в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Дортмунд Эдин Джеко Трансферы футбола - лето 2022
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ФРАЙБУРГ БОРУССИЯ Д
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