«Боруссия» Дортмунд уже точно не подпишет Джеко

Дортмундская «Боруссия» окончательно отказалась от услуг нападающего миланского «Интера» Эдина Джеко. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шмели» уже переключили внимание на Антони Модеста, который достиг с клубом соглашения о трансфере.

Напомним, что после того, как у Себастьяна Алле был диагностирован рак яичек, «Боруссия» Дортмунд начала поиски нового нападающего. Нидерландец в скором времени должен пройти курс химиотерапии, поэтому его возвращение на поле займёт ещё долго времени.

Джеко в прошлом сезоне отметился 13 голами и 5 ассистами за миланский «Интер» в Серии А.