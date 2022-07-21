Нападающий «Интера» предложен «Реалу»

Форвард «Интера» Эдин Джеко был предложен мадридскому «Реалу».

С приходом Ромелу Лукаку, арендованного у «Челси», 36-летний ветеран может лишиться постоянной игровой практики в предстоящем сезоне. Более того, контракт Джеко истекает уже в следующем году, и руководство «Интера», по слухам, рассматривает возможность продажи нападающего. Как информирует журналист Антон Меана, услуги боснийца были предложены мадридскому «Реалу», однако «сливочные» не станут вступать в переговоры по игроку из-за его возраста.

Эдин Джеко поразил ворота соперников 17 раз в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах.