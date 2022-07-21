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Чемпионат Италии. Серия А

Нападающий «Интера» предложен «Реалу»

21 Июля 2022 • 02:14 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
8.50 5.00 1.35
13.08 21:45

Форвард «Интера» Эдин Джеко был предложен мадридскому «Реалу».

С приходом Ромелу Лукаку, арендованного у «Челси», 36-летний ветеран может лишиться постоянной игровой практики в предстоящем сезоне. Более того, контракт Джеко истекает уже в следующем году, и руководство «Интера», по слухам, рассматривает возможность продажи нападающего. Как информирует журналист Антон Меана, услуги боснийца были предложены мадридскому «Реалу», однако «сливочные» не станут вступать в переговоры по игроку из-за его возраста.

Эдин Джеко поразил ворота соперников 17 раз в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Эдин Джеко Трансферы футбола - лето 2022
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