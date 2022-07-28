Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Я очень доволен возвращением Лукаку»

28 Июля 2022 • 23:12 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
9.00 4.90 1.35
13.08 21:45

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги очень доволен возвращением в состав клуба бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Лукаку блестяще проявил себя в составе клуба в сезоне 2020/2021, выиграв чемпионский титул в итальянской Серии А, но после этого неожиданно решил перебраться в лондонский «Челси». Но там у него не заладилось, и сейчас Ромелу удалось вернуться в команду, в которой он неподдельно счастлив.

- Лукаку воодушевлен, он вернулся, хотя в прошлом году совершил другой выбор. Очень хорошо, что мы смогли вернуть его. Уже в прошлом году у нас была лучшая атака, а сейчас с Ромелу выбор будет еще более обширным, - цитирует Индзаги ITASportPress.

Чемпионат Италии начнется 13 августа, свой первый матч «Интер» проведет в гостях с «Лечче».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Ромелу Лукаку
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
00:24 · Италия. Серия А
Маротта: «На Скудетто претендуют пять клубов»
00:07 · Италия. Серия А
«Сампдория» приобрела французского защитника
28 Июля
23:12 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Я очень доволен возвращением Лукаку»
22:53 · Италия. Серия А
В «Аталанте» опровергли слухи об интересе «Торино» к Миранчуку эксклюзив
20:41 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо стремится перейти в «Ювентус»
20:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» провёл переговоры по Шкриньяру
19:41 · Италия. Серия А
Источник: Весино подписал контракт с «Лацио» слухи
19:22 · Италия. Серия А
Индзаги считает, что другие команды усилились гораздо сильнее «Интера»
17:50 · Италия. Серия А
Индзаги поделился ожиданиями от нового сезона в Серии А
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» предложил вариант с арендой Роналду 1
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» нацелен приобрести у «Тоттенхэма» Ло Чельсо
16:27 · Италия. Серия А
Романо: «У Вейналдума есть другие предложения, но «Рома» для него приоритет»
16:19 · Англия. Премьер-лига
Мхитарян – о Лукаку: «Мы отлично понимали друг друга в «МЮ»
16:12 · Италия. Серия А
Мхитарян: «Это правда, что Моуринью хотел сохранить меня в «Роме»
15:28 · Италия. Серия А
Санчесу нужно сперва разорвать контракт с «Интером», чтобы перейти в «Марсель»
Все новости
Рекомендуем