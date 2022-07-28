Симоне Индзаги: «Я очень доволен возвращением Лукаку»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги очень доволен возвращением в состав клуба бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Лукаку блестяще проявил себя в составе клуба в сезоне 2020/2021, выиграв чемпионский титул в итальянской Серии А, но после этого неожиданно решил перебраться в лондонский «Челси». Но там у него не заладилось, и сейчас Ромелу удалось вернуться в команду, в которой он неподдельно счастлив.

- Лукаку воодушевлен, он вернулся, хотя в прошлом году совершил другой выбор. Очень хорошо, что мы смогли вернуть его. Уже в прошлом году у нас была лучшая атака, а сейчас с Ромелу выбор будет еще более обширным, - цитирует Индзаги ITASportPress.

Чемпионат Италии начнется 13 августа, свой первый матч «Интер» проведет в гостях с «Лечче».