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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку: «Конте научил меня никогда не сдаваться»

10 Августа 2022 • 11:50 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
10.00 5.50 1.30
13.08 21:45
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал о влиянии, которое на него оказал бывший тренер «нерадзурри» Антонио Конте. Напомним, что итальянец год назад покинул «Джузеппе Меацца» и чуть позже возглавил «Тоттенхэм». Лукаку, в свою очередь, ушёл в «Челси», но через 10 месяцев вернулся в «Интер» на правах аренды.

«Я благодарен Конте, потому что он сделал меня сильным игроком. Он заставил меня расти ментально и научил выкладываться на полную, никогда при этом не сдаваясь. Это останется со мной до конца», – цитирует футболиста Calciomercato.

В прошлом сезоне Лукаку забил за «Челси» всего 8 голов в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Антонио Конте Ромелу Лукаку
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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