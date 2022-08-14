Сакки не впечатлён игрой «Интера»

В Италии начался очередной сезон Серии А, в первом туре миланский «Интер» сыграл на выезде с вернувшимся в высший свет итальянского футбола «Лечче» и обыграл его со счетом 2:1. Тем не менее, победный гол подопечные Симоне Индзаги забили только на 95-й минуте матча.

Бывший тренер «Милана» и итальянской сборной Арриго Сакки видит в этом тревожный знак.

- Они снизили темп во втором тайме, позволив «Лечче» захватить инициативу. Если бы не Дюмфриз, то я даже не знаю, что было бы... Выигрывает не один игрок, выигрывать должна вся команда. Нельзя расслабляться на поле подобным образом. Но, с другой стороны, еще рано делать выводы, - цитирует Сакки ITASportPress.