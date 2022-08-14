Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сакки не впечатлён игрой «Интера»

14 Августа 2022 • 19:36 Комментировать
Лечче
1:2
Интер Милан
окончен

В Италии начался очередной сезон Серии А, в первом туре миланский «Интер» сыграл на выезде с вернувшимся в высший свет итальянского футбола «Лечче» и обыграл его со счетом 2:1. Тем не менее, победный гол подопечные Симоне Индзаги забили только на 95-й минуте матча.

Бывший тренер «Милана» и итальянской сборной Арриго Сакки видит в этом тревожный знак.

- Они снизили темп во втором тайме, позволив «Лечче» захватить инициативу. Если бы не Дюмфриз, то я даже не знаю, что было бы... Выигрывает не один игрок, выигрывать должна вся команда. Нельзя расслабляться на поле подобным образом. Но, с другой стороны, еще рано делать выводы, - цитирует Сакки ITASportPress.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Арриго Сакки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 28 минута Фиорентина 1:1 Кремонезе 1.39 5.20 7.80
Идет 30 минута Лацио 0:0 Болонья 1.63 4.20 5.20
14.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.00 4.20 1.66
14.08  21:45 Специя ... Эмполи 2.45 3.40 2.95
15.08  19:30 Верона ... Наполи 3.30 3.60 2.18
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Августа
19:36 · Италия. Серия А
Сакки не впечатлён игрой «Интера»
19:07 · Италия. Серия А
«Хорошее начало» - Сакки прокомментировал первый матч «Милана»
18:57 · Италия. Серия А
Будущее Депая определится во вторник
18:20 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Торино» Феррарезе: Мне понравилось, как сыграл Миранчук в дебютном матче эксклюзив
18:06 · Россия. Премьер-лига
В Италии отметили, что братья Миранчуки забили в один и тот же день
14:32 · Италия. Серия А
​Сёмин считает, что Миранчук может оказаться в топ-клубе Серии А
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовится к новому раунду переговоров по Рабио 1 слухи
11:58 · Италия. Серия А
​Агент высказался о травме Миранчука
10:54 · Италия. Серия А
Икарди отказал итальянскому клубу
10:26 · Италия. Серия А
«ПСЖ» назвал «Ювентусу» цену Паредеса
09:28 · Италия. Серия А
В «Торино» рассказали о характере травмы Миранчука
07:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вскоре объявит о трансфере полузащитника сборной Франции 1
07:09 · Италия. Серия А
В «Торино» Миранчука произошёл конфликт - капитан команды бойкотировал матч 1
04:50 · Италия. Серия А
«Интер» уже четыре года побеждает в стартовом матче сезона - такой серии у команды в 21 веке ещё не было
02:41 · Италия. Серия А
Тренер «Галатасарая» подтвердил интерес клуба к форварду сборной Италии
Все новости
Рекомендуем