Клинсманн предупредил Лукаку

В 2021 году блистательные выступления бельгийского форварда Ромелу Лукаку позволили «Интеру» стать чемпионом Италии, прервав девятилетнюю гегемонию «Ювентуса». Но затем Лукаку ушел в «Челси», и прошлый чемпионат «Интер» уже проиграл.

Теперь Лукаку вернулся в состав итальянского клуба, но бывший нападающий «Интера» Юрген Клинсманн считает, что ему не следует считать, что в Италии его обязательно ждет новый успех.

- Его возвращением я не удивлен. Желаю ему всего самого хорошего. Но надо понимать, что ничего не гарантировано. «Интер» изменился, играет в чуть другой футбол. По сути, он должен интегрироваться с нуля, но я уверен, что у него получится - он вернулся, чтобы быть счастливым, - цитирует Клинсманна La Gazzetta Dello Sport.