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Чемпионат Италии. Серия А

Асллани: «Интер» должен выиграть Скудетто»

17 Июля 2022 • 17:22 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
9.50 5.20 1.33
13.08 21:45

Албанский полузащитник «Интера» Кристиан Асллани считает, что в предстоящем сезоне его команда должна выиграть чемпионский титул. «Интер» победил в чемпионате в 2021 году, но в прошлом сезоне неожиданно для многих уступил два очка блистательному «Милану». Кристиан Асллани, недавно ставший игроком команды, поделился своими впечатлениями от первых недель работы в «Интере».

- Мы тренируемся, я обживаюсь в этой команде, пытаюсь научиться как можно большему. Лукаку? Он тут как отец для всех. Это очень помогает на поле. Цели на сезон для «Интера» ясны - это Скудетто, - цитирует Асллани ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кристиан Асллани
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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