Асллани: «Интер» должен выиграть Скудетто»

Албанский полузащитник «Интера» Кристиан Асллани считает, что в предстоящем сезоне его команда должна выиграть чемпионский титул. «Интер» победил в чемпионате в 2021 году, но в прошлом сезоне неожиданно для многих уступил два очка блистательному «Милану». Кристиан Асллани, недавно ставший игроком команды, поделился своими впечатлениями от первых недель работы в «Интере».

- Мы тренируемся, я обживаюсь в этой команде, пытаюсь научиться как можно большему. Лукаку? Он тут как отец для всех. Это очень помогает на поле. Цели на сезон для «Интера» ясны - это Скудетто, - цитирует Асллани ITASportPress.