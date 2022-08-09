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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку: «Меня не волнует бомбардирская гонка»

09 Августа 2022 • 22:18 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
10.00 5.50 1.30
13.08 21:45

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что не заботится об индивидуальных достижениях.

«Честно говоря, меня совершенно не волнует, буду ли я лучшим бомбардиром Серии А, – рассказывает бельгийский форвард в интервью DAZN Italia. – Меня интересует только Скудетто – это самое главное. Важно забивать голы, но мы в «Интере» играем ради успехов команды, а не с мыслями об индивидуальных наградах», – отметил футболист.

Ромелу Лукаку вернулся в «Интер» этим летом, перебравшись из лондонского «Челси» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2022/23. Сделка обошлась «нерадзурри» примерно в 10 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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