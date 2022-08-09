Лукаку: «Меня не волнует бомбардирская гонка»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что не заботится об индивидуальных достижениях.

«Честно говоря, меня совершенно не волнует, буду ли я лучшим бомбардиром Серии А, – рассказывает бельгийский форвард в интервью DAZN Italia. – Меня интересует только Скудетто – это самое главное. Важно забивать голы, но мы в «Интере» играем ради успехов команды, а не с мыслями об индивидуальных наградах», – отметил футболист.

Ромелу Лукаку вернулся в «Интер» этим летом, перебравшись из лондонского «Челси» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2022/23. Сделка обошлась «нерадзурри» примерно в 10 млн евро.