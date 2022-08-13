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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби очень близок к переходу в другой клуб Серии А

13 Августа 2022 • 09:51 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
10.50 5.60 1.30
Через 11 ч. 14 мин.
Защитник римского «Лацио» Франческо Ачерби очень близок к переходу в миланский «Интер». Об этом утверждает в социальных сетях журналист Николо Скира.

Напомним, что «Интер» этим летом хочет купить ещё двух центральных защитников. Ранее команду на правах свободного агента покинул Андреа Раноккия. Более того, в ближайшие дни может уйти Милан Шкриньяр, который может оказаться в «ПСЖ».

Ачерби, в свою очередь, за год до конца контракта с «Лацио» был бы не против перейти в более сильную команду. 34-летний защитник близок к переходу в «Интер». Игрок уже согласовал с «нерадзурри» условия контракта, а теперь дожидается того момента, когда клубы согласуют сумму компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Франческо Ачерби Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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13.08  19:30 Милан ... Удинезе 1.41 4.90 8.00
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13.08  21:45 Монца ... Торино 2.95 3.25 2.55
13.08  21:45 Лечче ... Интер Милан 9.00 5.60 1.34
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