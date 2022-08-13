Ачерби очень близок к переходу в другой клуб Серии А

Защитник римского «Лацио» Франческо Ачерби очень близок к переходу в миланский «Интер». Об этом утверждает в социальных сетях журналист Николо Скира.

Напомним, что «Интер» этим летом хочет купить ещё двух центральных защитников. Ранее команду на правах свободного агента покинул Андреа Раноккия. Более того, в ближайшие дни может уйти Милан Шкриньяр, который может оказаться в «ПСЖ».

Ачерби, в свою очередь, за год до конца контракта с «Лацио» был бы не против перейти в более сильную команду. 34-летний защитник близок к переходу в «Интер». Игрок уже согласовал с «нерадзурри» условия контракта, а теперь дожидается того момента, когда клубы согласуют сумму компенсации.