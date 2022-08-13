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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Лукаку старается интегрироваться»

13 Августа 2022 • 01:58 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
10.00 5.40 1.30
Через 19 ч. 1 мин.

В 2021 году блистательные выступления бельгийского форварда Ромелу Лукаку позволили «Интеру» стать чемпионом Италии, прервав девятилетнюю гегемонию «Ювентуса». Но затем Лукаку ушел в «Челси», и прошлый чемпионат «Интер» уже проиграл. Теперь Лукаку вернулся в состав и Симоне Индзаги, наставник «змей», уверен в том, что его присутствие станет гарантией опасности «Интера» в атаке.

- Он в полном порядке, старается вернуть взаимопонимание с другими нападающими. Его не было год, сейчас он старается интегрироваться, но не забывайте - он не новичок для «Интера». Вообще, я доволен своими форвардами, они придают уверенность и являются гарантией того, что мы будем опасны в атаке, - цитирует Индзаги ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Ромелу Лукаку
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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13.08  19:30 Милан ... Удинезе 1.41 4.90 8.00
13.08  19:30 Сампдория ... Аталанта 3.95 3.80 1.92
13.08  21:45 Монца ... Торино 2.95 3.25 2.55
13.08  21:45 Лечче ... Интер Милан 9.00 5.60 1.34
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