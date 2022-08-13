Симоне Индзаги: «Лукаку старается интегрироваться»

В 2021 году блистательные выступления бельгийского форварда Ромелу Лукаку позволили «Интеру» стать чемпионом Италии, прервав девятилетнюю гегемонию «Ювентуса». Но затем Лукаку ушел в «Челси», и прошлый чемпионат «Интер» уже проиграл. Теперь Лукаку вернулся в состав и Симоне Индзаги, наставник «змей», уверен в том, что его присутствие станет гарантией опасности «Интера» в атаке.

- Он в полном порядке, старается вернуть взаимопонимание с другими нападающими. Его не было год, сейчас он старается интегрироваться, но не забывайте - он не новичок для «Интера». Вообще, я доволен своими форвардами, они придают уверенность и являются гарантией того, что мы будем опасны в атаке, - цитирует Индзаги ITASportPress.