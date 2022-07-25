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Чемпионат Италии. Серия А

Бастони опасается «Ювентуса»

25 Июля 2022 • 22:36 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
9.00 4.90 1.35
13.08 21:45

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони полон уверенности в том, что его клуб сможет отыграться после того, как в прошлом сезоне недобрал два очка и проиграл чемпионский титул. Но основным конкурентом «змей» Бастони видит вовсе не «Милан», а туринский «Ювентус». В прошлом сезоне туринский клуб занял только четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

- Мы уже выигрывали Скудетто два года тому назад и можем повторить это. Мы прибавим, но внимание надо уделить «Ювентусу», - цитирует Бастони La Gazzetta Dello Sport.

Чемпионат Италии начнется 13 августа, в первом туре миланский клуб сразится в гостях с «Лечче».

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Интер Милан Ювентус
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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