Бастони опасается «Ювентуса»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони полон уверенности в том, что его клуб сможет отыграться после того, как в прошлом сезоне недобрал два очка и проиграл чемпионский титул. Но основным конкурентом «змей» Бастони видит вовсе не «Милан», а туринский «Ювентус». В прошлом сезоне туринский клуб занял только четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

- Мы уже выигрывали Скудетто два года тому назад и можем повторить это. Мы прибавим, но внимание надо уделить «Ювентусу», - цитирует Бастони La Gazzetta Dello Sport.

Чемпионат Италии начнется 13 августа, в первом туре миланский клуб сразится в гостях с «Лечче».