«Интер» не может позволить себе нового защитника

«Интер» не имеет средств на усиления линии обороны до закрытия летнего трансферного окна.

Руководство «нерадзурри» хотело бы укрепить состав команды ещё одним защитником, однако сделать это в настоящий момент не представляется возможным – трансферный бюджет клуба полностью исчерпан, сообщает журналист Фабрицио Бьязин. Подписание нового футболиста станет реальным только в случае продажи Дензела Дюмфриса, которого пытался купить «Челси», или Милана Шкриньяра, за которого «ПСЖ» предлагал порядка 50 млн. «Интер», впрочем, не торопится расставаться ни с одним из игроков.

Напомним, что ранее миланский гранд уступил «Ювентусу» в борьбе за центрального защитника Глейсона Бремера.