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Чемпионат Италии. Серия А

Вратарь, из-за которого «Интер» проиграл чемпионат, отправлен в «Кремонезе»

25 Июля 2022 • 12:23 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
9.00 5.00 1.35
13.08 21:45

Румынский вратарь Ионуц Раду допустил ошибку, которая стоила его команде чемпионского титула в минувшем сезоне итальянской Серии А. Это случилось в матче с «Болоньей». Хотя руководство «Интера» на словах поддержало Раду, на деле от него решили избавиться - в «Интер» пришел Андре Онана, и услуги Раду уже не нужны.

Теперь Раду будет выступать в составе новичка Серии А - «Кремонезе».

- Это шанс начать все с чистого листа и показать свой уровень - такой возможности у меня не было в последние два года, - цитирует Раду La Gazzetta Dello Sport.

В первом туре нового сезона Серии А «Кремонезе» 14 августа сыграет в гостях с «Фиорентиной».

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Евро-Футбол.Ру,
Кремонезе Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Ионуц раду
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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