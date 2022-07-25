Вратарь, из-за которого «Интер» проиграл чемпионат, отправлен в «Кремонезе»

Румынский вратарь Ионуц Раду допустил ошибку, которая стоила его команде чемпионского титула в минувшем сезоне итальянской Серии А. Это случилось в матче с «Болоньей». Хотя руководство «Интера» на словах поддержало Раду, на деле от него решили избавиться - в «Интер» пришел Андре Онана, и услуги Раду уже не нужны.

Теперь Раду будет выступать в составе новичка Серии А - «Кремонезе».

- Это шанс начать все с чистого листа и показать свой уровень - такой возможности у меня не было в последние два года, - цитирует Раду La Gazzetta Dello Sport.

В первом туре нового сезона Серии А «Кремонезе» 14 августа сыграет в гостях с «Фиорентиной».