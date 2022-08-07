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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Такие игры помогают расти»

07 Августа 2022 • 03:15 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
10.00 5.40 1.30
13.08 21:45

Миланский «Интер» проиграл в товарищеском матче испанскому «Вильярреалу», несмотря на очередной гол вернувшегося в команду бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Кроме него, в составе «Интера» забил также Данила Д'Амброзио, однако испанцы отличились четыре раза и в итоге победили 4:2. Наставник миланского клуба Симоне Индзаги прокомментировал итоги игры

- Эти тесты помогают расти. Есть вещи, которые приходится исправлять. Но мы играли против команды, которая в прошлом сезоне добралась до полуфинала Лиги чемпионов. Это хороший экзаменатор, - цитирует Индзаги La Gazzetta Dello Sport.

Чемпионат Италии в Серии А стартует в конце следующей недели, в первом туре «Интеру» предстоит сыграть на выезде с «Лечче». В прошлом сезоне команда Симоне Индзаги заняла второе место в итоговой таблице чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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