Симоне Индзаги: «Такие игры помогают расти»

Миланский «Интер» проиграл в товарищеском матче испанскому «Вильярреалу», несмотря на очередной гол вернувшегося в команду бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Кроме него, в составе «Интера» забил также Данила Д'Амброзио, однако испанцы отличились четыре раза и в итоге победили 4:2. Наставник миланского клуба Симоне Индзаги прокомментировал итоги игры

- Эти тесты помогают расти. Есть вещи, которые приходится исправлять. Но мы играли против команды, которая в прошлом сезоне добралась до полуфинала Лиги чемпионов. Это хороший экзаменатор, - цитирует Индзаги La Gazzetta Dello Sport.

Чемпионат Италии в Серии А стартует в конце следующей недели, в первом туре «Интеру» предстоит сыграть на выезде с «Лечче». В прошлом сезоне команда Симоне Индзаги заняла второе место в итоговой таблице чемпионата.