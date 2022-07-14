«Интер» предложил Санчесу 4 миллиона евро за уход, но тот хочет больше

Миланский «Интер» избавился от Артуро Видаля, но теперь надо проделать то же самое с Алексисом Санчесом - именно его присутствие в команде блокирует сделку по приглашению Пауло Дибалы. Между тем Санчес не готов уходить за «здорово живешь» - он хочет заработать на ситуации.

«Интер» предложил чилийскому нападающему четыре миллиона евро, однако он отказался. Сейчас, как уточняет ITASportPress, руководство миланского клуба увеличит сумму до пяти миллионов и будет надеяться на чувство здравого смысла со стороны Санчеса.

Алексис Санчес выступает за «Интер» с 2019 года, ранее он успел поиграть в Англии и в Испании.