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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предложил Санчесу 4 миллиона евро за уход, но тот хочет больше

14 Июля 2022 • 16:11 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
13.08 21:45

Миланский «Интер» избавился от Артуро Видаля, но теперь надо проделать то же самое с Алексисом Санчесом - именно его присутствие в команде блокирует сделку по приглашению Пауло Дибалы. Между тем Санчес не готов уходить за «здорово живешь» - он хочет заработать на ситуации.

«Интер» предложил чилийскому нападающему четыре миллиона евро, однако он отказался. Сейчас, как уточняет ITASportPress, руководство миланского клуба увеличит сумму до пяти миллионов и будет надеяться на чувство здравого смысла со стороны Санчеса.

Алексис Санчес выступает за «Интер» с 2019 года, ранее он успел поиграть в Англии и в Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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