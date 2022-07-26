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Чемпионат Италии. Серия А

Новым менеджером «Интера» стала клубная легенда

26 Июля 2022 • 16:04 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
9.00 4.90 1.35
13.08 21:45

Бывший футболист «Интера» Риккардо Ферри, отдавший клубу тринадцать лет своей карьеры, стал клубным менеджером. Ранее, еще во второй половине 90-х годов, сразу после завершения игровой карьеры, Ферри пытался начать тренерскую деятельность, но она оказалась не очень длинной и не очень успешной. Поэтому с амбициями главного тренера было покончено, но Ферри решил, что может быть полезен клубу в другом качестве - например, в статусе менеджера, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Риккардо был основным игроком в ходе одного из самых успешных циклов «Интера» - Скудетто и Суперкубок Италии в 1989 году, Кубок УЕФА в 1991, а затем и в 1994, в последний год Ферри в «Интере».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Риккардо Ферри
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