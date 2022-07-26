Новым менеджером «Интера» стала клубная легенда

Бывший футболист «Интера» Риккардо Ферри, отдавший клубу тринадцать лет своей карьеры, стал клубным менеджером. Ранее, еще во второй половине 90-х годов, сразу после завершения игровой карьеры, Ферри пытался начать тренерскую деятельность, но она оказалась не очень длинной и не очень успешной. Поэтому с амбициями главного тренера было покончено, но Ферри решил, что может быть полезен клубу в другом качестве - например, в статусе менеджера, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Риккардо был основным игроком в ходе одного из самых успешных циклов «Интера» - Скудетто и Суперкубок Италии в 1989 году, Кубок УЕФА в 1991, а затем и в 1994, в последний год Ферри в «Интере».