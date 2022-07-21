Ханданович: «Остаться в «Интере» - это честь»

Словенский голкипер Самир Ханданович продлил свой контракт с миланским «Интером», и это случилось в год, когда исполняется 10 лет со дня его дебюта в клубе. Ханданович гордится тем, что продолжает выступать за «Интер» - он проведет в составе клуба еще как минимум год.

- Для меня провести последние десять лет в «Интере» - огромная честь. Раз я оставался тут, то это было интересно и мне, и клубу. Мы росли. В «Интере» есть страсть к футболу, тут есть история, и мы побеждали вопреки сложностям, - считает Ханданович в интервью La Gazzetta Dello Sport.

Чемпионат Италии стартует 12 августа, в первом туре «Интер» сыграет с «Лечче».