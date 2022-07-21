Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович: «Остаться в «Интере» - это честь»

21 Июля 2022 • 22:49 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
8.50 5.10 1.35
13.08 21:45

Словенский голкипер Самир Ханданович продлил свой контракт с миланским «Интером», и это случилось в год, когда исполняется 10 лет со дня его дебюта в клубе. Ханданович гордится тем, что продолжает выступать за «Интер» - он проведет в составе клуба еще как минимум год.

- Для меня провести последние десять лет в «Интере» - огромная честь. Раз я оставался тут, то это было интересно и мне, и клубу. Мы росли. В «Интере» есть страсть к футболу, тут есть история, и мы побеждали вопреки сложностям, - считает Ханданович в интервью La Gazzetta Dello Sport.

Чемпионат Италии стартует 12 августа, в первом туре «Интер» сыграет с «Лечче».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
23:05 · Италия. Серия А
«Тут тебе не «Торино» - Каннаваро предупредил Бремера
22:49 · Италия. Серия А
Ханданович: «Остаться в «Интере» - это честь»
22:46 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» готов предложить 25 миллионов евро за форварда «Челси»
21:41 · Италия. Серия А
Вейналдум хочет играть у Моуринью, игрок просит руководство «ПСЖ» продать его слухи
20:48 · Италия. Серия А
«Барселона» планирует вмешаться в борьбу за Шкриньяра
20:30 · Италия. Серия А
«Барселона» рассматривает Ибаньеса в качестве замены трансфера Кунде
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» вступили в переговоры по Милинковичу-Савичу
20:11 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» узнал, сколько придётся заплатить за Дзаньоло
19:22 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок «Ювентуса»: Миранчуку подойдёт Бундеслига
19:18 · Италия. Серия А
​Капелло: «С Дибалой «Рома» выходит на уровень «Ювентуса»
19:10 · Италия. Серия А
​Представитель Марсело подтвердил возможность перехода игрока в «Лацио»
16:53 · Италия. Серия А
​Вейналдум сказал «да» «Роме», но есть проблема слухи
16:37 · Италия. Серия А
Ким Мин Джэ договорился с «Наполи»
16:13 · Италия. Серия А
​Ремзи, Артур и Рабио не вошли в состав «Ювентуса» на предсезонный тур
15:58 · Италия. Серия А
Директор «Интера» ушёл от ответа на вопрос о будущем Шкриньяра
Все новости
Рекомендуем