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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» готовит первое предложение по защитнику «Боруссии» Дортмунд

11 Августа 2022 • 09:33 Комментировать
Фрайбург
...
Боруссия Д
3.10 3.70 2.17
12.08 21:30
Миланский «Интер» этим летом намерен приобрести защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи. Согласно информации от журналиста Экрема Онура, «нерадзурри» готовятся сделать первое предложение в размере 18 миллионов евро.

«Боруссия» Дортмунд была бы не против продать футболиста, но клуб намерен выручить за швейцарца максимальную сумму. Скорее всего, «шмели» захотят за своего игрока больше 18 миллионов.

Ранее «Интер» не смог заполучить Глейсона Бремера, который по итогу перебрался в туринский «Ювентус». Среди альтернативных вариантов «нерадзурри» также рассматривают Николу Миленковича из «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Дортмунд Мануэль Аканджи Трансферы футбола - лето 2022
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ФРАЙБУРГ БОРУССИЯ Д
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