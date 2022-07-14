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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку признал ошибку с уходом из «Интера»

14 Июля 2022 • 23:06 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
13.08 21:45

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку признал свою ошибку с уходом из миланского «Интера». Лукаку покинул клуб в 2021 году, несмотря на то, что его дела там шли великолепно. Но в «Челси» у него не пошло, и всю первую половину текущего года он пытался договориться о возвращении в Милан. Лукаку не скрывает, что очень сожалеет.

- Я ушел, и это было ошибкой. Играя в Англии, я осознал, сколь важен для меня был «Интер». Теперь я счастлив вернуть себе его футболку. Передо мной стоит большой вызов, -цитирует Лукаку Football Italia.

Лукаку вернулся в «Интер» на правах аренды на один сезон - до лета следующего года.

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Ромелу Лукаку
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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