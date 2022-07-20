Шкриньяр подпишет новый долгосрочный контракт с «Интером», если не перейдёт в «ПСЖ»

В «Интере» уже готово новое соглашение для центрального защитника Милана Шкриньяра.

Согласно достоверным источникам из Италии, на данный момент всё идёт к тому, что 27-летний словак никуда не уйдёт: «Интер» отклонил последнее предложение «ПСЖ», а парижане в свою очередь не собираются предлагать больше. По информации La Gazzetta dello Sport, если Шкриньяр действительно не покинет «Интер» этим летом, клуб подпишет с ним новый пятилетний контракт с зарплатой в 6 млн евро в год. Условия договора уже согласованы.

Милан Шкриньяр защищает цвета «Интера» с 2017 года. На его счету 215 матчей и 11 забитых мячей в составе миланцев.