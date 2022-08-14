Болельщики «Интера» не смогли добраться в Лечче из-за поломки сразу двух автобусов

Миланский «Интер» начал сезон с победы в гостевом матче с «Лечче», но далась она вице-чемпионам Италии нелегко - победный гол был забит уже в добавленное арбитром время. Также у команды возникли проблемы с количеством болельщиков на трибунах стадиона в Лечче - их было меньше, чем ожидалось.

Дело в том, что сразу два автобуса с «тифози» «Интера» не смогли добраться до места назначения из-за поломок, сообщает издание La Gazzetta Dello Sport. Это достаточно редкая ситуация, особенно для летнего периода времени.

Во втором туре чемпионата Италии «Интер» сыграет дома со «Специей», этот матч состоится 21 августа.