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Чемпионат Италии. Серия А

Болельщики «Интера» не смогли добраться в Лечче из-за поломки сразу двух автобусов

14 Августа 2022 • 02:17 Комментировать
Лечче
1:2
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» начал сезон с победы в гостевом матче с «Лечче», но далась она вице-чемпионам Италии нелегко - победный гол был забит уже в добавленное арбитром время. Также у команды возникли проблемы с количеством болельщиков на трибунах стадиона в Лечче - их было меньше, чем ожидалось.

Дело в том, что сразу два автобуса с «тифози» «Интера» не смогли добраться до места назначения из-за поломок, сообщает издание La Gazzetta Dello Sport. Это достаточно редкая ситуация, особенно для летнего периода времени.

Во втором туре чемпионата Италии «Интер» сыграет дома со «Специей», этот матч состоится 21 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лечче
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окончен Милан 4:2 Удинезе 1.45 4.60 7.00
окончен Сампдория 0:2 Аталанта 4.90 3.95 1.70
окончен Монца 1:2 Торино 2.60 3.25 2.80
окончен Лечче 1:2 Интер Милан 10.50 5.70 1.28
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14.08  19:30 Лацио ... Болонья 1.63 4.20 5.20
14.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.00 4.20 1.66
14.08  21:45 Специя ... Эмполи 2.45 3.40 2.95
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