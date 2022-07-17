Онана уважает Хандановича, но хочет играть

Словенский голкипер Самир Ханданович уже десять лет как является основным вратарем миланского «Интера», но сейчас у него появится конкурент - камерунский кипер Андре Онана, который перешел из «Аякса». Онана хочет играть, а не сидеть на скамейке запасных - но он очень уважает опытнейшего Хандановича и готов относиться к выбору тренера корректно.

- Самир - великолепный вратарь, он такое многое сделал для клуба, он его капитан. Но я пришел сюда играть и уважать выбор тренера. Если выберет Самира - я приму это. Буду болеть за него в таком случае, - цитирует Онану La Gazzetta Dello Sport.

Ханданович выступает за «Интер» с 2012 года.