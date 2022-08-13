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Чемпионат Италии. Серия А

Трансферное окно для «Интера» почти закрыто

13 Августа 2022 • 12:38 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
10.50 5.60 1.30
Через 8 ч. 17 мин.

Миланский «Интер» практически завершил работу на трансферном рынке. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, у главного тренера Симоне Индзаги есть соглашение с руководством, что клуб больше никого не продаст в оставшееся время.

Если говорить о потенциальных прибытиях, команда хочет купить лишь игрока на замену Андреа Раноккии, которым наверняка станет Франческо Ачерби из «Лацио».

Таким образом, «Интер» в это трансферное окно вряд ли покинут Дензел Дюмфрис и Милан Шкриньяр, которых всё лето связывали с уходом. Клубу якобы нужно было продать этих двух футболистов, чтобы справиться с финансовыми проблемами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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13.08  21:45 Лечче ... Интер Милан 10.50 5.60 1.30
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