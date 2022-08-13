Трансферное окно для «Интера» почти закрыто

Миланский «Интер» практически завершил работу на трансферном рынке. По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, у главного тренера Симоне Индзаги есть соглашение с руководством, что клуб больше никого не продаст в оставшееся время.

Если говорить о потенциальных прибытиях, команда хочет купить лишь игрока на замену Андреа Раноккии, которым наверняка станет Франческо Ачерби из «Лацио».

Таким образом, «Интер» в это трансферное окно вряд ли покинут Дензел Дюмфрис и Милан Шкриньяр, которых всё лето связывали с уходом. Клубу якобы нужно было продать этих двух футболистов, чтобы справиться с финансовыми проблемами.