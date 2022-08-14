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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Интер» подпишет ещё одного игрока, но никого не продаст»

14 Августа 2022 • 00:45 Комментировать
Лечче
1:2
Интер Милан
окончен

Наставник «Интера» Симоне Индзаги поделился трансферными планами клуба.

По слухам, «нерадзурри» могут потерять защитников Милана Шкриньяра и Дензела Дюмфриса, на которых претендуют «ПСЖ» и «Челси» соответственно. Рулевой команды вновь заявил, что никаких продаж до закрытия трансферного окна не будет: «Мы должны сохранить всех наших игроков, – приводит Sky слова Индзаги. – Мы подпишем ещё одного центрального защитника, но в остальном наш состав не изменится. Нет никаких предпосылок для ухода Шкриньяра и Дюмфриса», – отметил специалист.

«Интер» начал новый сезон с выездной победы в первом туре Серии А над «Лечче» (2:1). Решающий мяч на 95-й минуте забил всё тот же Дюмфрис.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги Милан Шкриньяр Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2022
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окончен Милан 4:2 Удинезе 1.45 4.60 7.00
окончен Сампдория 0:2 Аталанта 4.90 3.95 1.70
окончен Монца 1:2 Торино 2.60 3.25 2.80
окончен Лечче 1:2 Интер Милан 10.50 5.70 1.28
14.08  19:30 Фиорентина ... Кремонезе 1.39 5.20 7.80
14.08  19:30 Лацио ... Болонья 1.63 4.20 5.20
14.08  21:45 Салернитана ... Рома 5.00 4.20 1.66
14.08  21:45 Специя ... Эмполи 2.45 3.40 2.95
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