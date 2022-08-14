Индзаги: «Интер» подпишет ещё одного игрока, но никого не продаст»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги поделился трансферными планами клуба.

По слухам, «нерадзурри» могут потерять защитников Милана Шкриньяра и Дензела Дюмфриса, на которых претендуют «ПСЖ» и «Челси» соответственно. Рулевой команды вновь заявил, что никаких продаж до закрытия трансферного окна не будет: «Мы должны сохранить всех наших игроков, – приводит Sky слова Индзаги. – Мы подпишем ещё одного центрального защитника, но в остальном наш состав не изменится. Нет никаких предпосылок для ухода Шкриньяра и Дюмфриса», – отметил специалист.

«Интер» начал новый сезон с выездной победы в первом туре Серии А над «Лечче» (2:1). Решающий мяч на 95-й минуте забил всё тот же Дюмфрис.