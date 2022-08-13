Первый гол «Интера» в новом сезоне забил Лукаку

Миланский «Интер» начал свой очередной сезон в Серии А, команда оправилась после поражения в прошлом сезоне, когда подопечные Симоне Индзаги уступили два очка «Милану», и сразу же взяла под контроль события на поле в игре с «Лечче». Уже на третьей минуте фаворит забил первый гол - и его записал за свой счет не кто иной, как вернувшийся в состав бельгийский форвард Ромелу Лукаку, который претворил в гол скидку со стороны Дармиана. Для него это было оптимальное начало сезона после сложностей в «Челси» в прошлом году.

Следить за событиями матча между «Лечче» и «Интером» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.