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Чемпионат Италии. Серия А

Роналдо назвал фаворитов в борьбе за Скудетто

01 Августа 2022 • 15:42 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
9.00 4.90 1.35
13.08 21:45

Бывший нападающий миланских «Интера» и «Милана» Роналдо поделился своим прогнозом на следующий сезон. Он считает, что и в следующем сезоне титул возьмет кто-то из большой тройки - «Интер», «Милан» или «Ювентус». В последний раз кто-то другой, кроме них, выигрывал чемпионат в далеком 2001 году - тогда это была «Рома».

- «Интер», «Ювентус» и «Милан» - фавориты, именно в таком порядке, я считаю. «Интер» должен был побеждать и в прошлом году. «Наполи» потерял важных игроков. «Рома» в этом смысле предпочтительнее, она приобрела, а не потеряла, - цитирует Роналдо La Gazzetta Dello Sport.

Чемпионат Италии стартует 13 августа.

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Роналдо
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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